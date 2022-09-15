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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy trafik kazası geçirdi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.09.2022 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy trafik kazası geçirdi!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy başkent Kiev'de trafik kazası geçirdi. Reuters'ın Zelenskiy'nin sözcüsüne dayandırdığı habere göre Zelenskiy kazada hafif yaralandı.

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