Avrupa Merkez Bankası için yeni faiz artırımı sinyali! Fiyat artışları hızlanacak daha net adımlar atılmalı

ENFLASYON MESAJI

Açık sorunun enflasyonu tekrar kontrol altına almak olduğunu ve bunun için ECB Yönetim Konseyinde ortak bir duruş sergilendiğini anlatan Nagel, enflasyonu kontrol altına alırken daha düşük büyüme oranları veya resesyonun göz ardı edilemeyeceğine dikkati çekti.

Nagel, "Sonuçta, istikrarlı fiyatlar, orta vadeli, uzun vadeli büyümeye ve avro bölgesine yönelik iyi bir ekonomik görünüm için çok daha önemli. Durgun bir dönemin üstesinden gelmemiz gerekebilir. Şimdilik en azından bu durgun bir dönem gibi görünüyor ve ekonomik üretimdeki düşüş şiddetli olmayacak." dedi.