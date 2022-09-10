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Finlandiya'dan skandal Türkiye kararı! Talep reddedildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Finlandiya’dan skandal Türkiye kararı! Talep reddedildi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girebilmek için çırpınan ve bunun için Türkiye'nin onayına muhtaç olan Finlandiya'dan skandal bir adım geldi. Ankara'nın daha önce reddedilen dosyaların yeniden gözden geçirilme talebi kabul edilmedi.

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