Doğal gazda tavan fiyat uygulaması! Bu kış zor geçecek... AB’den Rusya’ya yönelik yeni hamle

ZORUNLU KATKI ALINMASINI ÖNERECEĞİZ

Bütün enerji kaynaklarının bu krizin aşılmasına için kullanılaması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, "Petrol ve gaz şirketleri büyük karlar elde etti. Bu nedenle fosil yakıt şirketlerinden zorunlu katkı alınmasını önereceğiz." dedi.

Von der Leyen, üye ülkelerin gaz ve petrol firmaları gelirlerinden sağlayacağı ilave kaynağı yoksulları desteklemekte kullanabileceğini ifade etti.

Elektrik piyasalarında da sorunlar bulunduğuna işaret eden von der Leyen, bu alanda faaliyet gösteren firmaların işlem yapabilmeleri için çok yüksek miktarda fona ihtiyaçları olduğunu, enerji şirketlerinin yaşadığı likidite sorununu aşmalarına yardım edeceklerini anlattı.