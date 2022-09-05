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İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Komşu sallandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem! Komşu sallandı

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran’ın Hürmüzgan Eyaletine bağlı Fin şehrinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, depremin 14 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

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