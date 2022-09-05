3 kardeşin kahreden sonu! Yardım çığlıkları sokakta yankılandı…

TEDAVİ OLUYOR

Saldırının gerçekleştiği ev adli tıp araştırmaları için mühürlenirken ve soruşturmalar tüm hızıyla devam ederken, hayatını kaybeden çocukların 40 yaşlarında bir kadın olan annelerinin hastaneden taburcu edildiği ve şu anda ailesi tarafından desteklendiği bildirildi. 14 yaşındaki erkek kardeşleri ise hala Tallaght Üniversite Hastanesi'nde tedavi ediliyor.