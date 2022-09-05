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3 kardeşin kahreden sonu! Yardım çığlıkları sokakta yankılandı…

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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3 kardeşin kahreden sonu! Yardım çığlıkları sokakta yankılandı…

İrlanda, Dublin'in Tallaght şehrinde meydana gelen tüyler ürperten olay herkese dehşeti yaşattı. 4 Eylül Pazar sabahı erken saatlerde, 25 yaşındaki bir cani evlerine girerek 8 yaşındaki ikizler Chelsea ve Christy Cawley ile 18 yaşındaki ablaları Lisa Cash'i bıçaklayarak katletti. Ailenin diğer üyelerinin de hastanede tedavi olduğu belirtildi.

Kendi evlerinde meydana gelen saldırıda katledilen kardeşler feci şekilde hayatını kaybederken, şoke olmuş bölge sakinleri olay sırasında sokağın yardım çığlıklarıyla inlediğini söyledi. Olay sırasında evin üst katındaki yatak odası camının da kırıldığını ifade ettiler.

TEDAVİ OLUYOR

Saldırının gerçekleştiği ev adli tıp araştırmaları için mühürlenirken ve soruşturmalar tüm hızıyla devam ederken, hayatını kaybeden çocukların 40 yaşlarında bir kadın olan annelerinin hastaneden taburcu edildiği ve şu anda ailesi tarafından desteklendiği bildirildi. 14 yaşındaki erkek kardeşleri ise hala Tallaght Üniversite Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

SALDIRGAN TANIDIK OLABİLİR

Olay yerinde tutuklanan 20'li yaşlarının başındaki genç adamın ise, Tallaght Garda Karakolunda 1984 tarihli Ceza Adalet Yasası'nın 4. Bölümü uyarınca gözaltına alınmaya devam ettiği bildirildi. Saldırganın kurbanların tanıdığı biri olma ihtimali üzerinde duruluyor.

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