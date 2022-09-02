Afganistan’da camiye bombalı saldırı! Cuma namazı kanlı bitti | Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkenin cesur ve din alimi Mevlana Mujib Rahman Ansari'nin camisinde Cuma namazını kılarken din düşmanlarının korkakça saldırısı sonucu şehit olması talihsiz bir durumdur. Afganistan İslam Emirliği bu konudaki derin üzüntüsünü dile getirmekte ve bu büyük suçu işleyenlerin cezalandırılmasını istemektedir" ifadelerini kullandı.

Patlamayı DEAŞ üstlendi.

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