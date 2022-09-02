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Afganistan’da camiye bombalı saldırı! Cuma namazı kanlı bitti | Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Afganistan’da camiye bombalı saldırı! Cuma namazı kanlı bitti | Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da bir camiye Cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Cami imamı ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken, Herat Vali Sözcüsü Hamidullah Mutawakkel, patlamanın bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Afganistan'ın Herat kentindeki Gazargah Camii'nde cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada cami imamı Mawlawi Mujib Rahman Ansari ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Herat Vali Sözcüsü Hamidullah Mutawakkel, patlamanın bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek, cami imamı Mujib Rahman Ansari'nin ölüm haberini doğruladı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkenin cesur ve din alimi Mevlana Mujib Rahman Ansari'nin camisinde Cuma namazını kılarken din düşmanlarının korkakça saldırısı sonucu şehit olması talihsiz bir durumdur. Afganistan İslam Emirliği bu konudaki derin üzüntüsünü dile getirmekte ve bu büyük suçu işleyenlerin cezalandırılmasını istemektedir" ifadelerini kullandı.
Patlamayı DEAŞ üstlendi.

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