ABD'de temiz su verilemeyen bölge sakinlerine "duş alırken ağzınızı kapatın" önerisi

"BU KRİZLER TESADÜF DEĞİL"

ABD'li yazar Keith Boykin Twitter'da, ABD'de siyahi nüfusun çoğunlukta olduğu şehirlerde alt yapı sorunu yaşanmasının "tesadüf olmadığını" dile getirdi.

"Zamana Karşı Yarış: Kararan Amerika'nın Siyaseti" isimli kitabın yazarı, paylaşımında, "Bir kez daha, başka bir siyahi şehir su kriziyle karşı karşıya. Jackson-Mississippi'nin yüzde 83'ü, Flint-Michigan'ın yüzde 54'ü siyahi." diyerek, iki şehirde de su krizinin yaşanmasına dikkat çekti.

Siyahi yazar, "Bu krizler tesadüfi değildir. Siyah ve beyaz olmayan diğer topluluklara yönelik kasıtlı ihmalden kaynaklanırlar." ifadesini kullandı.