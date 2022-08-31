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Japonya’da 11 yıl sonra bir ilk! Hayalet şehir yeniden hayat buluyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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Japonya’da 11 yıl sonra bir ilk! Hayalet şehir yeniden hayat buluyor

Japonya'da 2011 yılında yaşanan Fukuşima felaketinin ardından bölgede ilk defa bir polis merkezi hizmete açıldı. Futaba'nın kuzeydoğusunda tahliye uyarılarını kaldırırken, bölge sakinlerinin bir kısmı geri dönmeye hazırlanıyor.

Japonya'da Temmuz 2022 itibarıyla, ilçe nüfusunun yüzde 60'ına denk gelen, yaklaşık 1450 hanedeki 3 bin 500 kişi Futaba ilçe sakini olarak kütük kaydını güncellemişti.

11,5 yıl sonra merkezi hükümet bu hafta içi, Futaba'nın kuzeydoğusunda tahliye uyarılarını kaldırırken, bölge sakinlerinin bir kısmı geri dönmeye hazırlanıyor.

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