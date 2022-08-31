Japonya’da 11 yıl sonra bir ilk! Hayalet şehir yeniden hayat buluyor
Japonya'da 2011 yılında yaşanan Fukuşima felaketinin ardından bölgede ilk defa bir polis merkezi hizmete açıldı. Futaba'nın kuzeydoğusunda tahliye uyarılarını kaldırırken, bölge sakinlerinin bir kısmı geri dönmeye hazırlanıyor.
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