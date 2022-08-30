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NATO'dan "30 Ağustos" kutlaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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NATO’dan 30 Ağustos kutlaması

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos'u andı. Yapılan paylaşımda "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

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