İran'ın Irak'taki iç karışıklıkla bağlantısı var mı? Alnasir Duraid'den A Haber'de flaş Mukteda es-Sadr açıklaması
Irak'ta Mukteda es-Sadr yanlılarının adeta sokakları savaş alanına çevirmesi dünya basını tarafından anbean takip ediliyor. A Haber canlı yayınında yaşanan gelişmeleri aktaran Iraklı siyasi aktivist Dr. Alnasir Duraid, "İran'ın olaylarla bağlantısı var mı?" sorusunu yanıtladı. Sadr'ın nasıl bir lider olduğuna da değinen Duraid, "Dini bir lider olamayacağı için ve ülkenin İran etkisi altında kalmasından dolayı bile böyle bir şeye kalkışmış olabilir" dedi.
Iraklı siyasi aktivist Dr. Alnasir Duraid, A Haber canlı yayınında Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi. Yaşanan son gelişmeleri aktaran Duraid, "Şuan Irak'ta anlamak için belki fal bakmamız lazık. Irak bile kendi ülkesine ne olduğunu anlamıyor." dedi.
BARIŞ MI OLACAK SAVAŞ MI?
Duraid, ülkenin iç savaşta gibi görünse de şiddet olaylarının büyümeyeceğini dile getirdi.,
A Haber'e konuşan Duraid, "Mukteda es-Sadr bilinen birisi. Aynı anda 2 karakterliydi. Siyasi ve dini karakterleri vardı. Onu takip edenler sorgulamıyordu. Kendisi öfkeli biriydi ve siyasi karşıtları özellikle istediği bir hükümeti kurmasını engelledi. Bunlar yaşandıktan sonra seçimler yoluyla bunları yapmak istedi ancak o da olmadı. Mukteda es-Sadr özür diledi ve takipçilerini geri çekmek istedi. Ülke kararını bekliyor, savaş mı olacak yoksa barış mı?" dedi.
Sadr'ın muhaliflerin adımlarını beklediğini ifade eden Dr. Alnasir Duraid, "Bence şiddet olayları artmaz. Mukteda es-Sadr karşıları gerçek bir savaş çıkartma konusunda çekimser. Sadr gücüyle ne yapabileceğini biliyor. İstese tek başına hükümet kurabilirdi ama yapmadı. Adımları bekliyor. Sadr'a karşı olanlar onu okuyamaz. Siyasi alanda çok karşıtı var, özellikle para kaçırma konusunda sorunlu olduğu söyleniyor ancak ona karşı gelenlerin kararlılıkları yok." şeklinde konuştu.
İRAN'IN ETKİSİ VAR MI?
Hikmet Öztürk'ün, "İran'ın Irak'ta yaşananlarla ilişkisi var mı? İran nasıl bir aktör?" şeklinde bir soru yöneltti.
Iraklı siyasi aktivist Dr. Alnasir Duraid ise bu soruya, "İran'ın Irak üzerindeki etkisi çok kritik ve bir o kadar da tehlikeli. Bütün sorunun başlangıcını onlar oluşturuyor diyebiliriz. Şii konusunda belirli insanlara inanılır ve takip edilir. Sadr da böyle birisiydi. İran'da da El Hali diye birisi vardı. İran'daki bu kişi İran hükümetinde bir lider. Sadr ile temasa geçiliyor. Belki de İran'dan gelen baskı üzerine Irak'ta hareketlerini gerçekleştirdi diyebiliriz. İran-Irak gerginliği de meydana gelebilir." şeklinde cevap verdi.
Çarpıcı açıklamalarına devam eden Duraid, "Sadr bir anda kandırıldı ya da ihanet edildiğini düşünerek İranlılara karşı böyle bir çekişme oluşturdu. Kendisi de Irak'ta bir lider olamayacağını düşünerek bütün bu süreçleri başlatmış olabilir. Irak'ta DEAŞ'ın yok edilişinden beri hükümdarlık hissedildi. Özellikle Iraklılar İran işgalinde hissetmeye başladı. Irak hükümeti, bakanlıkları, silahlı kuvvetleri İran'ı dinlemeye başladı. Kısaca İran tüm ülkeyi kontrol etmeye başladı." dedi.
Duraid A Haber'deki önemli açıklamalarını şu sözlerle noktaladı;
"İran hükmünden dolayı oradakit üm ülkeler ve halkları zarar görüyor. İran'ın ülke siyasetlerinden çekilmesini istiyorlar"
IRAK'TA NELER YAŞANDI?
Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güney kentlerinde de sokaklara dökülmeye başladı.
Şii liderin destekçileri, Bağdat'ın birçok bölgesinde sokağa çıkarken, güney kentlerde de Sadr yanlılarının sokakları doldurduğu ve bazı hükümet binalarına girdiği aktarıldı.
Bağdat'ta Yeşil Bölge semalarında ise Irak uçaklarının uçuş yaptığı görüldü.
Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantılarını askıya aldı.
Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.
Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.
Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girmişti.
DAHA ÖNCE DE MECLİS'İ BASMIŞLARDI
Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.
Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.
Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.
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