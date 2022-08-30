İran’ın Irak’taki iç karışıklıkla bağlantısı var mı? Alnasir Duraid’den A Haber’de flaş Mukteda es-Sadr açıklaması

Iraklı siyasi aktivist Dr. Alnasir Duraid, A Haber canlı yayınında Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi. Yaşanan son gelişmeleri aktaran Duraid, "Şuan Irak'ta anlamak için belki fal bakmamız lazık. Irak bile kendi ülkesine ne olduğunu anlamıyor." dedi.

BARIŞ MI OLACAK SAVAŞ MI?

Duraid, ülkenin iç savaşta gibi görünse de şiddet olaylarının büyümeyeceğini dile getirdi.,

A Haber'e konuşan Duraid, "Mukteda es-Sadr bilinen birisi. Aynı anda 2 karakterliydi. Siyasi ve dini karakterleri vardı. Onu takip edenler sorgulamıyordu. Kendisi öfkeli biriydi ve siyasi karşıtları özellikle istediği bir hükümeti kurmasını engelledi. Bunlar yaşandıktan sonra seçimler yoluyla bunları yapmak istedi ancak o da olmadı. Mukteda es-Sadr özür diledi ve takipçilerini geri çekmek istedi. Ülke kararını bekliyor, savaş mı olacak yoksa barış mı?" dedi.