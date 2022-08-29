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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den flaş yaptırım çağrısı! Nükleer şantaj söz konusu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den flaş yaptırım çağrısı! Nükleer şantaj söz konusu

Son dakika haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ekonomik bir "terör" estirdiğini belirterek, "Gazprom gibi şirketler fiyat krizi yaratıyor. Enerji piyasasında yapay bir fiyatlama var. Avrupa'yı korkutmak istiyorlar." dedi.

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