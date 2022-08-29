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Son dakika | Avrupa'da enerji krizi! Acil müdahale için harekete geçildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2022
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Son dakika | Avrupa’da enerji krizi! Acil müdahale için harekete geçildi

Son dakika haberi...AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi.

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