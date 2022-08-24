24 Ağustos 2022, Çarşamba
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ABD ordusu Suriye'de İran bağlantılı hedeflere hava saldırısı düzenledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.08.2022
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ABD ordusu Suriye’de İran bağlantılı hedeflere hava saldırısı düzenledi

Dış basında yer alan haberlere göre ABD, Suriye'nin doğusunda İran destekli milisleri hedef alan hava saldırıları düzenledi. ABD tarafından yapılan açıklamada saldırının ABD lideri Biden'ın talimatıyla ABD personelini korumak için yapıldığı ifade edildi.

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