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Suriye'de neler oluyor? ABD ordusu İran hedeflerini vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.08.2022
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Suriye’de neler oluyor? ABD ordusu İran hedeflerini vurdu

ABD ordusu Suriye'de bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. İran devrim muhafızlarına ait olduğu iddia edilen hedefler vuruldu. Saldırıya ilişkin Suriye medyasında haber paylaşılmazken İran'dan da doğrulama gelmedi.

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