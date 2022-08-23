Rusya'dan 'Türkiye-Suriye' açıklaması: Yıllardır ara buluculuk yapıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusunda ara buluculuk rolü üstlenmesiyle ilgili soru üzerine Lavrov, "Astana formatının oluşturulmasından bu yana uzun yıllardır bunu yapıyoruz." dedi. Rus Bakan, Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı'nda geçen ay İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen zirvedeki anlaşmaların uygulandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin dışişleri bakanı Faysal Mikdad ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı'nda 19 Temmuz'da başkent Tahran'da düzenlenen zirvedeki anlaşmaların uygulanıp uygulanmadığı yönündeki soruya Lavrov, zirvede ortak bildirinin kabul edildiğini anımsattı.
Lavrov, "Anlaşmaların tamamı uygulanıyor." dedi.
Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları seviyesinde Suriye ile ilgili temasların sürdüğünü belirten Lavrov, bu konunun ikili görüşmelerde de ele alındığını aktardı.
Lavrov, "Taraflar, anlaşmaların tam olarak uygulanması için gerekli pratik adımlara dikkat gösteriyor." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE-SURİYE AÇIKLAMASI
Rusya'nın, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusunda ara buluculuk rolü üstlenmesiyle ilgili soru üzerine Lavrov, "Astana formatının oluşturulmasından bu yana uzun yıllardır bunu yapıyoruz." dedi.
"YENİ ASKERİ EYLEMLER OLMAMALI"
Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde operasyon düzenleme ihtimalini de değerlendirerek, "Esas olan yeni askeri eylemlere izin vermemek, Suriye ve Türkiye arasında önceden var olan siyasi ilkeler temelinde diplomatik kanallar üzerinden anlaşmaktır." diye konuştu.
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