Rusya’dan ’Türkiye-Suriye’ açıklaması: Yıllardır ara buluculuk yapıyoruz

Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları seviyesinde Suriye ile ilgili temasların sürdüğünü belirten Lavrov, bu konunun ikili görüşmelerde de ele alındığını aktardı.

Lavrov, "Taraflar, anlaşmaların tam olarak uygulanması için gerekli pratik adımlara dikkat gösteriyor." ifadelerini kullandı.