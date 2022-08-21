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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile telefonla görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.08.2022
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile telefonla görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Sırbistan ve Azerbaycan'ın 25 yıldır sahip oldukları "iyi ilişkiler" üzerine konuştu.

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