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Ukrayna'dan flaş Rusya savaşı açıklaması! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Ukrayna’dan flaş Rusya savaşı açıklaması! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkiv şehrine düzenlediği roketli saldırıda 7 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov yaptığı açıklamada, "Rusya'yı ve ölümü yeneceğiz" dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv şehrine düzenlediği roketli saldırıda 7 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin, gece saatlerinde Harkiv'deki üç katlı bir binaya roketli saldırı düzenlediğini söyledi.

Terehov, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını kaydetti. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapıldığını belirten Terehov, evsiz kalanlara da barınak sağlandığını ifade etti.

Terehov, "Ukrayna ve Harkiv'i ne kadar bombalasalar bombalasınlar, bizler sadece hayatta kalmakla kalmayacağız, aynı zamanda kazanacağız da. Rusya'yı ve ölümü yeneceğiz." ifadesini kullandı.

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