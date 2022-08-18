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Ukrayna'daki tahıl yüklü gemi hareket etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Ukrayna’daki tahıl yüklü gemi hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Belize bayraklı "I Marıa" isimli mısır yüklü geminin Çornomorsk Limanı'ndan çıkış yaptığı belirtildi. Açıklamada ayrıca tahıl almak üzere 4 geminin Ukrayna'ya gideceği kaydedildi.

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