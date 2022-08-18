Dünyanın konuştuğu olay! “Yürüyen” yılanlar izlenme rekoru kırdı
ABD’li bir Youtuber, yılanların bacaklarının olmadığı için sürünerek acı çektiğini düşündü ve onlara “bacaklarını geri vermek” istediği için ilginç bir icatta bulundu. Adamın yılanlar üzerindeki testini izleyenler ise gördüklerine inanamadı.
Dünyada bulunan en eski yılan fosilinin 120 milyon yıl öncesinde yaşamış olan bir yılana ait olduğu tahmin ediliyor. 'Yılanların atası' olarak ifade edilen canlının günümüzdeki yılanlardan tek farkı ise ayakları olması. Dört ayaklı yılan adı verilen canlının uzuvlarını yürümek için değil, çiftleşme esnasında ve avını yakalarken kullandığı düşünülüyor. Tetrapodophis amplectus isimli deniz canlılarında görüldüğü gibi uzun bir kuyruğa sahip olmaması nedeniyle bilim insanları onun toprakta yaşayan canlılardan evrimleştiğini varsayıyor.
Kısmen mühendislik bilgisi bulunan ve kendini 'yılan aşığı' olarak tanımlayan ABD'li YouTuber Allen Pan, duyanları şaşkına çeviren bir fikirle yola çıkarak ilginç bir makine tasarlamaya karar verdi. Yılanların yaklaşık 100 ila 150 milyon yıl önce bacakları olduğunu belirten Pan, zamanla evrim geçiren yılanların ayaklarını kaybettiğini ve sürünerek hareket ettiklerini söyledi.
Genç adama göre bu durumun temelinde genetik bir mutasyon var. Buna çok üzüldüğünü belirten Youtuber, yılanlara 'bacaklarını geri vermek' için ilginç bir işe girişti. Tasarım ve üretim sürecini sosyal medya üzerinden paylaştığı ve kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören videosu ise izleyenleri şaşkına çevirdi.
"MUHTEŞEM BACAKLAR YAPACAĞIZ"
Yılanların bacakları olmadığı için kendini kötü hissettiğini ifade eden Pan, "Bu hayvanlar bacaklarını kaybetmişler ve benden başka kimse onlara yardım etmek derdinde değil" dedi. Kedilerin, köpeklerin ya da farklı türdeki hayvanların bacaklarını kaybettiğinde tüm insanların bir araya gelerek yardım etmeye çalıştığını vurgulayan Youtuber, "Herkes onlara yardım etmeye çalışıp Tanrı'ya dua ediyor. Ben de bunun aynısını yılanlar için yapıyorum" şeklinde konuştu.
Yılanların yürüyebilmesini sağlayacak bir makine üzerinde çalıştığını ifade eden Pan, "Onların takıp çıkarabileceği bir tasarım yapmak istiyorum" diye konuşarak fikrinin henüz konsept tasarım aşamasında olduğunu iletti. Ancak öncellikle yılanların içine sığabileceği uzun plastik bir tüp kullanmayı planladığını da ekledi.
YILANLARLA TEST ETTİ
Pan, tüplere takılı, kablosuz olarak etkinleştirilebilen ve bir dizüstü bilgisayarda programlanabilen dört robotik bacak bulunan tasarımı geliştirmeye devam ediyor. Yılanların sürünmesini engellemek için tasarladığı makineyi test etmek için bir yılan yetiştiricisine giden YouTuber makinesini de test etti. Test için tüpün içine yılan girdiği anda kamerasını çalıştıran Pan, "Şu anda çok heyecanlıyım. Bir yılan tüpe girdi ve yürümeye çok yakın. Bu onun adına inanılmaz bir durum. Mekanik bacakları sayesinde artık daha rahat hareket edecek" yorumunu yaptı. Yılanın tüpe tamamen yerleşmesinin ardından robotik bacakları hareket ettiren Pan, "Evet, yılan dostumuz bacaklarını gerçekten geri istiyor" notunu düştü.
Yılanın robotik bacaklar sayesinde 'yürümesi', Allen Pan tarafından bilgisayar üzerinden komuta edilmiş olsa da birçok sosyal medya kullanıcısı yaşananları ilgi çekici buldu ve videoyu binlerce kez izledi.
Bir sosyal medya kullanıcısının videonun altına yaptığı, "Bacakları olmayan bir yılan sahibi olarak, bu küçük adama bacaklarını geri verdiğin için sana minnettarım" yorumu ise dikkat çekti.
ONUN DOSTU MAHALLENİN KABUSU
22 yaşındaki Chris Gifford ise yarım milyondan fazla takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni. TikTok sayesinde sadece ülkesi ABD'de değil tüm dünya çapında ilgiyle takip edilen ve takipçilerini sık sık şaşırtan bir yıldız. Takipçilerini şaşırtmasının en büyük sebebi ise beslediği hayvanların kedi ya da köpek gibi alışıldık hayvanlar olmaması. Tüm dünyanın en çok korktuğu hayvan onun en büyük "dostu".
Gifford'un evinde beslediği bir Kobra yılanı, geçtiğimiz yıl evden kaçtı ve mahallede bulunan diğer evlerin bahçesinde görüldü. Bir anda mahalle sakinlerinin korkulu rüyası olan yılanlar, hayvan koruma ekiplerine yapılan şikayetin ardından Gifford'un evinden çıkarıldı. Yılanlarını yetkililere teslim etmek zorunda kalan Gifford, yasaları çiğnediği için 13 bin dolar (233 bin TL) para cezasına çarptırıldı.
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