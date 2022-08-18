Dünyanın konuştuğu olay! “Yürüyen” yılanlar izlenme rekoru kırdı

YILANLARLA TEST ETTİ

Pan, tüplere takılı, kablosuz olarak etkinleştirilebilen ve bir dizüstü bilgisayarda programlanabilen dört robotik bacak bulunan tasarımı geliştirmeye devam ediyor. Yılanların sürünmesini engellemek için tasarladığı makineyi test etmek için bir yılan yetiştiricisine giden YouTuber makinesini de test etti. Test için tüpün içine yılan girdiği anda kamerasını çalıştıran Pan, "Şu anda çok heyecanlıyım. Bir yılan tüpe girdi ve yürümeye çok yakın. Bu onun adına inanılmaz bir durum. Mekanik bacakları sayesinde artık daha rahat hareket edecek" yorumunu yaptı. Yılanın tüpe tamamen yerleşmesinin ardından robotik bacakları hareket ettiren Pan, "Evet, yılan dostumuz bacaklarını gerçekten geri istiyor" notunu düştü.

Yılanın robotik bacaklar sayesinde 'yürümesi', Allen Pan tarafından bilgisayar üzerinden komuta edilmiş olsa da birçok sosyal medya kullanıcısı yaşananları ilgi çekici buldu ve videoyu binlerce kez izledi.

Bir sosyal medya kullanıcısının videonun altına yaptığı, "Bacakları olmayan bir yılan sahibi olarak, bu küçük adama bacaklarını geri verdiğin için sana minnettarım" yorumu ise dikkat çekti.

ONUN DOSTU MAHALLENİN KABUSU

22 yaşındaki Chris Gifford ise yarım milyondan fazla takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni. TikTok sayesinde sadece ülkesi ABD'de değil tüm dünya çapında ilgiyle takip edilen ve takipçilerini sık sık şaşırtan bir yıldız. Takipçilerini şaşırtmasının en büyük sebebi ise beslediği hayvanların kedi ya da köpek gibi alışıldık hayvanlar olmaması. Tüm dünyanın en çok korktuğu hayvan onun en büyük "dostu".

Gifford'un evinde beslediği bir Kobra yılanı, geçtiğimiz yıl evden kaçtı ve mahallede bulunan diğer evlerin bahçesinde görüldü. Bir anda mahalle sakinlerinin korkulu rüyası olan yılanlar, hayvan koruma ekiplerine yapılan şikayetin ardından Gifford'un evinden çıkarıldı. Yılanlarını yetkililere teslim etmek zorunda kalan Gifford, yasaları çiğnediği için 13 bin dolar (233 bin TL) para cezasına çarptırıldı.