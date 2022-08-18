İtalya’nın Pantelleria adasında büyük orman yangını! Marco Tardelli ve ünlü modacı Giorgio Armani...

TURİSTLER ADADAN KAÇMAYA BAŞLADI

Yangın bölgesine yakın bazı tatilcilerin bölgeden tahliye edildikleri ve turistlerin de adadan kaçmaya çalıştığı belirtildi.

ÜNLÜ İSİMLER EVLERİNİ BOŞALTTI

Ünlü simaların tatil yaptığı ada olarak bilinen Pantelleria'da eski İtalyan milli futbolcu Marco Tardelli ve ünlü modacı Giorgio Armani'nin evi başta olmak üzere bazı ünlülerin evlerinin boşaltıldığı bildirildi.

Alevlerin, Armani'nin yazlığına çok yaklaştığı ve bu sırada birkaç misafirini ağırlayan ünlü modacının da evini terk etmek zorunda kaldığı basına yansıdı.