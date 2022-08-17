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Euro Bölgesi'nde büyüme beklentilerin altında kaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2022
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Euro Bölgesi’nde büyüme beklentilerin altında kaldı

Euro Bölgesi`nde 2. çeyrek büyümesi tahminlerin altında kalırken analistler açıklanan verilere göre Avrupa bölgesi enerji krizinden daha da etkileneceği ve resesyona girebilecekleri yönünde endişeli.

Eurostat verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi ekonomisinin 2. çeyrek büyüme verisi çeyreklik bazda yüzde 0,6'ya revize edildi. Önceki tahmin yüzde 0,7'ydi.

Ekonomi yıllık bazda da yüzde 3,9 büyüdü, önceki tahmin yüzde 4'tü. Bu dönemde istihdam yüzde 0,3 arttı.

ANKETLER KÜÇÜLME İTHİMALİNİN SİNYALİNİ VERİYOR

Açıklanan veri, Avrupa ekonomisinin görece güçlü seyrettiğine işaret ederken analistler enerji kıtlığının enflasyonu daha da yükselteceğine ve bölge ekonomisinin resesyona gireceğine dair endişeli. Anketlere göre 2 çeyrek üst üste küçülme ihtimali çok muhtemel.

Enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 8 olarak Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olması bekleniyor. Birçok yetkili enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için güçlü tepki vermek gerektiğini belirtirken kimi ekonomistler de ekonominin resesyona girmesi durumunda faiz oranlarının ne kadar daha artırılabileceğini sorguluyor.

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