Euro Bölgesi’nde büyüme beklentilerin altında kaldı

Enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 8 olarak Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olması bekleniyor. Birçok yetkili enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için güçlü tepki vermek gerektiğini belirtirken kimi ekonomistler de ekonominin resesyona girmesi durumunda faiz oranlarının ne kadar daha artırılabileceğini sorguluyor.

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