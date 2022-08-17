Elon Musk’tan şoke eden Manchester United paylaşımı

Dünyanın en zengin iş adamları listesinde yer alan SpaceX CEO'su ve Tesla'nın sahibi olan ABD'li Elon Musk, attığı tweetlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı iş adamı, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alacağını açıklamış fakat daha sonra bu kararından vazgeçtiğini ifade etmişti. Attığı tweetlerle pek de güven vermeyen Elon Musk, bu sefer de kulüp satın almayla ilgili bir tweet paylaştı.