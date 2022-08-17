Elon Musk'tan şoke eden Manchester United paylaşımı
Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiği için davalık olan Elon Musk, kişisel hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Tarihinin en kötü dönemini yaşayan İngiliz futbol devi Manchester United'ı satın alacağını duyuran Musk, kısa bir süre sonra şaka yaptığını belirtti.
Dünyanın en zengin iş adamları listesinde yer alan SpaceX CEO'su ve Tesla'nın sahibi olan ABD'li Elon Musk, attığı tweetlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı iş adamı, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alacağını açıklamış fakat daha sonra bu kararından vazgeçtiğini ifade etmişti. Attığı tweetlerle pek de güven vermeyen Elon Musk, bu sefer de kulüp satın almayla ilgili bir tweet paylaştı.
YİNE ÇOK KONUŞULACAK BİR TWEET
Kriptopara Dogecoin ile ilgili attığı tweetlerle spekülasyon yaptığı eleştirisi yapılan Elon Musk, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
"MANCHESTER UNITED'I SATIN ALIYORUM"
Elon Musk'ın attığı tweet zincirinde Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ yarısını desteklediği ifadelerini paylaştı. Daha sonra attığın bu tweetin altına "Manchester United'ı satın alıyorum" tweetini paylaştı.
ELON MUSK DAHA SONRA ŞAKA YAPTIĞINI AÇIKLADI
İlk tweetinden 4 saat sonra, Tesla Owners Silicon Valley (Silikon Vadisi'ndeki Tesla Sahipleri) Twitter hesabının "Ciddi misiniz?" sorusuna "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Şu an bir spor kulübünü satın almıyorum" cevabını verdi.
TWITTER'I SATIN ALMAKTAN VAZGEÇMİŞTİ
Elon Musk, geçtiğimiz aylarda is Twitter'ı satın alacağıı açıklamıştı. Musk, daha sonra bu kararından vazgeçtiğini açıklamış ve Twitter'ın ortakları da Musk'a dava açmışlardı. Musk'ın satın alma girişimi nedeniyle Twitter hisselerinde sert fiyat ve miktar hareketleri görülmüştü.
KRİPTOPARALARIN YÜKSELİP DÜŞMESİNE SEBEP OLDU
Elon Musk attığı tweetlerle bir dönem bazı kripto para birimlerinin piyasada fiyat dalgalanmasına sebep olduğu için eleştiriler almıştı. Elon Musk attığı tweetlerle kriptoparaların aşırı değer kazanmasında, bazen de farklı şirketlerin hisselerinin yükselip düşmesine sebep oldu. Bazı Twitter kullanıcıları, Musk'ın son tweeti öncesi Manchester United hisselerinde yaşanan "alışılmadık satın alımları" gösteren paylaşımlar yaptı.
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