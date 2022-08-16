Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ateş püskürdü: ABD iç savaş çıkarıyor

ABD ve müttefiklerinin egemen devletlerin iç işlerine kaba bir şekilde müdahale ettiğini, provokasyonlar, darbeler, iç savaşlar düzenlediğini belirten Putin, bu devletlerin tehdit, şantaj ve baskılarla bağımsız devletleri iradelerine boyun eğmeye, kendilerine yabancı kurallarla yaşamaya zorlamaya çalıştığına dikkati çekti.

Putin, ABD'nin tüm bunları dünya üzerinde egemenliğini sürdürmek için yaptığını söyledi.