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Dünyanın konuştuğu olay! 6 aydır kayıp eşini havalimanında gördü olanlar oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Dünyanın konuştuğu olay! 6 aydır kayıp eşini havalimanında gördü olanlar oldu

Malezya’da altı aydır kayıp olan eşinin izini süren ve onu başka birisiyle yakalayan kadının hesap sorduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte sosyal medyada gündem olan o görüntüler...

Malezya'daki evinden 2022 yılının başında ayrılan ve yaklaşık 6 aydır kendisinden haber alınamayan eş aylar sonra yakayı ele verdi.

Aylardır kayıp olan kocasının izini süren kadın bulduğu iz sonrası havalimanına gitti. Ancak karşılaştığı görüntü ile resmen yıkıldı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, çocuğuyla birlikte havalimanına giden kadın, kocasının yanında başka bir kadın görünce öfkeden deliye döndü.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yer alan görüntülerde kadının aylardır ulaşamadığı kocasına hesap sorduğu anlar yer aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kadın daha sonra araya girmeye çalışan diğer kadına "Pardon, kocamla konuşuyorum. Sen kimsin?" diyerek saldırdı.

Adamın yanındaki genç kızın kim olduğu sorusu olaydan kısa süre sonra yanıt buldu.İngiliz gazetesinde yer alan habere göre, havalimanında kayıp koca ile birlikte görülen kadın adamın öğrencisi çıktı.

Aynı habere göre, öfkeli eş keman öğretmeni olan kocasının öğrencisi ile ilişki yaşadığını öne sürdü.

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