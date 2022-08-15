Dünyanın konuştuğu olay! 6 aydır kayıp eşini havalimanında gördü olanlar oldu

Aylardır kayıp olan kocasının izini süren kadın bulduğu iz sonrası havalimanına gitti. Ancak karşılaştığı görüntü ile resmen yıkıldı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, çocuğuyla birlikte havalimanına giden kadın, kocasının yanında başka bir kadın görünce öfkeden deliye döndü.