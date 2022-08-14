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Mısır'da kilisede yangın çıktı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Mısır’da kilisede yangın çıktı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.

Mısır'da Kahire'nin batısındaki Ebu Seifin kilisesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Pazar ayini için 5 bine yakın kişinin bulunduğu kilisede, alevlerden kaçmak isteyenlerin izdihama neden olduğu belirtildi.

Yangında 41 kişi hayatını kaybederken yaralanan 55 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Mısır Sağlık Bakanlığı yaralılar için hastanelere kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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