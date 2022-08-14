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Son dakika: Ermenistan'da korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Son dakika: Ermenistan’da korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki bir alışveriş merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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