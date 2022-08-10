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Son dakika | ABD'de temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Son dakika | ABD’de temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı

Son dakika haberi... Temmuz ayına ilişkin ABD enflasyonu açıklandı. Veriye göre, tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 8.5 arttı. Çekirdek enflasyon yüzde 5,9 arttı.

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