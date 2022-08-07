Metroda korkunç olay: Tartıştığı kişi kulağını ısırarak kopardı

SAĞLIKÇILAR MÜDAHALE ETTİ

Trendeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri gelirken, yetkililer kulağı kopan tacizciye müdahale ederek kanamasını durdurdu.

Mağdurun tacizciden şikayetçi olması üzerine, şahıslar ifadeleri alınıp haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.