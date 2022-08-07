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Metroda korkunç olay: Tartıştığı kişi kulağını ısırarak kopardı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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Metroda korkunç olay: Tartıştığı kişi kulağını ısırarak kopardı

Meksika'da bir metroda yolculuk yapan kadın taciz edildiğini öne sürdü. Çevredekilerin dahil olmasıyla büyüyen olay sırasında, kavgaya karışan bir kişi tacizci olduğu öne sürülen adamın kulağını ısırarak kopardı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de metroda bir kadının taciz edildiğini söyleyerek çevreden yardım istemesi üzerine kavga çıktı. Kavganın giderek büyümesi üzerine kavgaya karışan bir kişi tacizcinin kulağını ısırarak koparttı.

SAĞLIKÇILAR MÜDAHALE ETTİ

Trendeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri gelirken, yetkililer kulağı kopan tacizciye müdahale ederek kanamasını durdurdu.

Mağdurun tacizciden şikayetçi olması üzerine, şahıslar ifadeleri alınıp haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

ÜNLÜ BOKSÖRE ATIF

Olay, Meksika basınında geniş yer bulurken, bazı basın kuruluşları ABD'li boksör Mike Tyson'ın 1997 yılındaki bir maçta rakibinin kulağını ısırarak kopardığı olaya atıfta bulundu.

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