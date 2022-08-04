05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine saldırı

Son dakika: Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğine saldırı

Dağlık Karabağ'da saldırgan tutum sergileyen Ermenistan ile gergin bir sürece yeniden giren Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine saldırı gerçekleştirildi. Açıklama Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. İşte detaylar...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir grubun Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulunduğu, binanın balkonuna dini bayraklar astığı ve radikal sloganlar attığı bildirildi.

Açıklamada, yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyelerinin binadan çıkarılarak gözaltına alındığı, büyükelçilik çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

Olayın yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığı, araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Viyana Sözleşmesi uyarınca, diplomatların ve diplomatik binaların güvenliğine ilişkin uyarının diplomatik kanallar aracılığı ile İngiltere makamlarının dikkatine sunulduğu kaydedildi.

Ermenistan’a TB2’lerle misilleme ERMENİSTAN'A TB2'LERLE MİSİLLEME
Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a flaş çağrı RUSYA'DAN AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A FLAŞ ÇAĞRI
Azerbaycan ile Ermenistan’a flaş çağrı AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN'A FLAŞ ÇAĞRI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA