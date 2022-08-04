Son dakika: Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine saldırı
Dağlık Karabağ'da saldırgan tutum sergileyen Ermenistan ile gergin bir sürece yeniden giren Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine saldırı gerçekleştirildi. Açıklama Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. İşte detaylar...
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir grubun Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulunduğu, binanın balkonuna dini bayraklar astığı ve radikal sloganlar attığı bildirildi.
Açıklamada, yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyelerinin binadan çıkarılarak gözaltına alındığı, büyükelçilik çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.
Olayın yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığı, araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verileceği kaydedildi.
Açıklamada, Viyana Sözleşmesi uyarınca, diplomatların ve diplomatik binaların güvenliğine ilişkin uyarının diplomatik kanallar aracılığı ile İngiltere makamlarının dikkatine sunulduğu kaydedildi.
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