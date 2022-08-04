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Polonya, Belarus Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Polonya, Belarus Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Polonya, Polonyalı bir gazetecinin Belarus'ta beş yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından Belarus Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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