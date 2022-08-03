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Peru'da siyasal kriz: Bir yıl içinde dördüncü kez başbakan istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Peru’da siyasal kriz: Bir yıl içinde dördüncü kez başbakan istifa etti

Peru Başbakanı Anibal Torres istifa ederek, ülkede son bir yıl içinde istifa eden 4’üncü başbakan oldu.

Peru'da son bir yıl içinde 4'üncü başbakan istifa etti. Peru Başbakanı Anibal Torres, Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'ya sunduğu mektupta kişisel nedenlerden dolayı başbakanlık görevinden ayrılmak istediğini belirtti.

TARİHE GEÇEN SİYASAL KRİZ

Geçtiğimiz şubat ayında başbakanlık görevine gelen Torres, mektubunda ayrıca kendisine güven duyularak önce Adalet Bakanlığı ve ardından Başbakanlık görevlerine layık görüldüğü için teşekkür etti. Torres, 28 Temmuz 2021 tarihinde iktidara gelen Castillo'nun neredeyse 1 yıl 1 hafta süren görev süresi içerisinde görevini bırakan 4'üncü başbakan olarak tarihe geçti.

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmaların ortasında gerçekleşen bu olay sonrası Castillo'nun istifayı onaylayarak yanıtlaması ve ardından ülkenin yeni başbakanın belirlenmesi bekleniyor.

DEVLET BAŞKANI HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR

Anketlere göre Peru halkının yüzde 74'lük bir oranla desteklediği Castillo hakkında, yolsuzluk sebebiyle savcılık tarafından açılan 5 ayrı soruşturma bulunduğu bildiriliyor.

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