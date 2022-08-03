Peru’da siyasal kriz: Bir yıl içinde dördüncü kez başbakan istifa etti

TARİHE GEÇEN SİYASAL KRİZ

Geçtiğimiz şubat ayında başbakanlık görevine gelen Torres, mektubunda ayrıca kendisine güven duyularak önce Adalet Bakanlığı ve ardından Başbakanlık görevlerine layık görüldüğü için teşekkür etti. Torres, 28 Temmuz 2021 tarihinde iktidara gelen Castillo'nun neredeyse 1 yıl 1 hafta süren görev süresi içerisinde görevini bırakan 4'üncü başbakan olarak tarihe geçti.

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmaların ortasında gerçekleşen bu olay sonrası Castillo'nun istifayı onaylayarak yanıtlaması ve ardından ülkenin yeni başbakanın belirlenmesi bekleniyor.