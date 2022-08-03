Biden’ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Negatife dönmüyor

"KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, "Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı" dedi.