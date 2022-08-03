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Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Negatife dönmüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Biden’ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Negatife dönmüyor

ABD Başkanı Joe Biden'a yapılan son koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklandı. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin doktor Kevin O'Connor tarafından yayınlanan mektupta, "Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı." denildi.

ABD Başkanı Joe Biden'a 30 Temmuz'da yapılan Covid-19'un testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti.

"KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, "Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı" dedi.

NABZI, ATEŞİ VE SOLUNUMU NORMAL

Biden'ın ara sıra öksürdüğü ifade edilen mektupta, düne göre daha az öksürdüğü aktarılarak, ateşinin, nabzının, kan basıncının, solunum hızının normal olduğu belirtildi. Biden'ın karantinasının devam ettiği aktarıldı.

BIDEN'IN KORONAVİRÜSÜ 'GERİ TEPMİŞTİ'

79 yaşındaki Biden'a 21 Temmuz'da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz'da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti. 30 Temmuz'da ise Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü.

O'Connor, Biden'ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı.

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