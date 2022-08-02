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Son dakika: İran’daki sel felaketinde can kaybı 76’ya çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Son dakika: İran’daki sel felaketinde can kaybı 76’ya çıktı

İran’ın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı 76’ya yükseldi. (SON DAKİKA DÜNYA HABERLERİ)

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