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SON DAKİKA! El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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SON DAKİKA! El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü

Son dakika... ABD'nin El Kaide elebaşı Eymen El Zevahiri'yi Afganistan'da öldürdüğü açıklandı. 11 Eylül saldırılarından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı, Eymen El-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi veya istihbarat için 25 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

Reuters'ın haberine göre; Mısırlı bir ilahiyatçı ve genel cerrahi uzmanı olan Eymen El-Zevahiri, CIA tarafından Afganistan'da düzenlenen bir operasyon sonucu öldürüldü.

2011'DE ÖRGÜTÜN BAŞINA GEÇMİŞTİ

Zevahiri, Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle birlikte El Kaide'nin yeni lideri olmuştu.

ABD'DEN BAŞINA BÜYÜK ÖDÜL

11 Eylül saldırılarından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı, Eymen El-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi veya istihbarat için 25 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

Usame Bin Ladin'in 2011'de ölümünün ardından El Kaide'yi devralan El-Zevahiri, Fransa, Hollanda ve İsviçre'nin yanı sıra Mısır ve Fas'ı da başörtüsü karşıtı politikaları nedeniyle 'İslam düşmanları' diye nitelendirerek tehdit etmişti.

(El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin öldürüldü yer)

Ayrıca Pakistan ve Bangladeş hükümetlerini eleştirerek onları "bizimle savaşan düşmanları" savunmakla suçlamıştı.

El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü EL KAİDE LİDERİ ZEVAHİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

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