SON DAKİKA! El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü
Son dakika... ABD'nin El Kaide elebaşı Eymen El Zevahiri'yi Afganistan'da öldürdüğü açıklandı. 11 Eylül saldırılarından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı, Eymen El-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi veya istihbarat için 25 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.
Reuters'ın haberine göre; Mısırlı bir ilahiyatçı ve genel cerrahi uzmanı olan Eymen El-Zevahiri, CIA tarafından Afganistan'da düzenlenen bir operasyon sonucu öldürüldü.
2011'DE ÖRGÜTÜN BAŞINA GEÇMİŞTİ
Zevahiri, Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle birlikte El Kaide'nin yeni lideri olmuştu.
ABD'DEN BAŞINA BÜYÜK ÖDÜL
11 Eylül saldırılarından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı, Eymen El-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi veya istihbarat için 25 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.
Usame Bin Ladin'in 2011'de ölümünün ardından El Kaide'yi devralan El-Zevahiri, Fransa, Hollanda ve İsviçre'nin yanı sıra Mısır ve Fas'ı da başörtüsü karşıtı politikaları nedeniyle 'İslam düşmanları' diye nitelendirerek tehdit etmişti.
(El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin öldürüldü yer)
Ayrıca Pakistan ve Bangladeş hükümetlerini eleştirerek onları "bizimle savaşan düşmanları" savunmakla suçlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?
- Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Altın için yıl sonu tahmini! Güvenilir limanda yeni rakam! İslam Memiş duyurdu, altın alacaklar dikkat! Gram, çeyrek, yarım altın...
- Dar gelirli vatandaşlara müjde! Kira öder gibi ev sahibi olun! 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
- Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi! Ek koşulsuz başvuran alıyor! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, TEB...
- Aile Destek Programı başvuruları bitti mi? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, ne zaman bitecek?
- 30-40 bin lira indirim! ÖTV düzenlemesi hareketlendirdi, o modellerde talep patlaması! Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, KİA, Nissan fiyatları...
- Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022? YKS tercihleri erken açıklanır mı? ÖSYM son açıklamalar listesi...
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu? Son açıklama listesi...
- 81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar?