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ABD ve İsrail'den İran'a gözdağı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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ABD ve İsrail’den İran’a gözdağı

İsrail ile ABD'nin Kızıldeniz'de eğitim tatbikatlarına başladığı duyuruldu. Bu ortak tatbikatın aynı zamanda İran'a bir mesaj anlamına geldiği bildirildi.

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