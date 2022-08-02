Şam’daki 1300 yıllık Emevi Camii’nde büyük saygısızlık: Budistler ayin düzenledi! Görüntüler infial yarattı

CAİZ DEĞİL

Arap din alimleri, bu ritüellerin camilerde uygulanmasının caiz olmadığını duyurdu. Alimler, Allah'ın kendi adının anılmasını emrettiği ibadethanelerde başka dine ait ritüellerin gerçekleştirilmesinin Allah'a şirk koşmak olduğunu belirtti. Sosyal medyadaki tepkiler ise çığ gibi büyüyor. "Ülkeyi İran'a ve Rusya'ya sattıktan sonra şimdi Budistler'e peşkeş çekiyorlar", "Yayılma ve tehlike sandığımızdan daha hızlı… Kafir inançlar camilere, Allah'ın evlerine girmeye başladı" gibi eleştirilerde bulunan aktivistler, Esed rejimine İslami değerlere saygısızlığa bir son vermesi çağrısı yaptı.

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