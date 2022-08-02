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NATO ülkelerine "Ukrayna'ya yardım edin" çağrısı! Hayati önem taşıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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NATO ülkelerine Ukrayna’ya yardım edin çağrısı! Hayati önem taşıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya savaşında NATO ve müttefik ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla yardım etmesi gerektiğini vurguladı. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Destekler hayati önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla ve hızlı yardım sağlaması gerektiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla ve hızlı yardım sağlaması gerektiğini bildirdi. Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin arından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Ukrayna'ya askeri desteğin öncelikleri konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "NATO ve müttefiklerin, Ukrayna'ya daha da hızlı bir şekilde daha fazla yardım sağlaması hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Karadeniz tahıl girişimi kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasının da görüşüldüğüne dikkati çekerek Birleşmiş Milletler (BM) ve müttefik Türkiye arabuluculuğundaki anlaşmanın tam olarak uygulanmasının önemine işaret etti.

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