NATO ülkelerine "Ukrayna'ya yardım edin" çağrısı! Hayati önem taşıyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya savaşında NATO ve müttefik ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla yardım etmesi gerektiğini vurguladı. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Destekler hayati önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla ve hızlı yardım sağlaması gerektiğini bildirdi. Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin arından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Ukrayna'ya askeri desteğin öncelikleri konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "NATO ve müttefiklerin, Ukrayna'ya daha da hızlı bir şekilde daha fazla yardım sağlaması hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, Karadeniz tahıl girişimi kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasının da görüşüldüğüne dikkati çekerek Birleşmiş Milletler (BM) ve müttefik Türkiye arabuluculuğundaki anlaşmanın tam olarak uygulanmasının önemine işaret etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuğum hangi okula gidecek, kayıtlı? 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf...
- YKS tercih son gün ne zaman? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuç takvimi!
- TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu?
- PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir?
- Açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır?
- TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...
- Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...
- Tüm dünya petrol toplantısına odaklandı! Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 2 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar?
- KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs ve kredi ile yurt başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
- Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Anaokulları ve 1. sınıf uyum eğitim haftası ne zaman?
- LGS 3. tercihler ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? MEB duyurdu
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar, kaç TL?