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Ülkede selin bilançosu büyüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.07.2022
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Ülkede selin bilançosu büyüyor

Afganistan'da sel felaketinin bilançosu artıyor. Son 3 günde ülkede meydana gelen seller nedeniyle 18 kişii yaşamını yitirdi. Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani ayrıca son bir ayda meydana gelen seller nedeniyle 120 kişinin öldü

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