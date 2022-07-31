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Tel Abyad'da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı: 4 asker yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Tel Abyad’da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı: 4 asker yaralı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Tel Abyad kentinde kontrol noktasına PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda 4 asker hafif yaralandı.

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