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Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.07.2022
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Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei’ye silahlı saldırı düzenlendi

Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'nin, ülkenin kuzeybatısında uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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