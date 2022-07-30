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ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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ABD Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı

21 Temmuz'da koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın son testinin yeniden pozitif çıktığı bildirildi. Biden doktor kontrolünde 5 günlük karantinası sürecini tamamlarken, testi negatife dönmüştü. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada "Biden hiçbir belirti göstermiyor çok iyi hissediyor yeniden karantinaya girecek." denildi.

ABD Başkanı Joe Biden yeniden koronavirüse yakalandığı açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın hiçbir semptom göstermediği belirtildi.

Kovid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret eden O'Connor bu kapsamda Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktardı.

Biden'ın salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yaptırdığı test sonuçlarının da "negatif" çıktığını belirten O'Connor, "Cumartesi sabahı yapılan antijen testinde Biden'ın tekrar pozitife döndüğü görüldü." ifadesini kullandı.

O'Connor, ilaç tedavisine gerek görülmediğine işaret ederek, durumu iyi olan Biden'ın tekrar karantinaya girdiğini aktardı.

MASKE TAKMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Biden'ın Kovid-19 testi ilk olarak, 22 Temmuz'da pozitif çıkmıştı. 27 Temmuz Çarşamba işinin başına dönen Biden'ın çarşambadan itibaren katıldığı toplantılarda maske takmaması, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberine uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

10 GÜNDE İKİNCİ KEZ KORONAYA YAKALANDI

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz'da Covid-19'a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray'da karantinaya almıştı. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın 5 gündür uyguladığı karantinanın sona ereceğini belirterek, Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen düzeldiğini belirtmişti.

BIDEN TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Biden ise sosyal medya hesabından negatif çıkan testinin resmini paylaşarak, "Oval Ofise geri dönüyorum. İyi bakım için Doktora (Kevin O'Connor) ve desteğiniz için hepinize teşekkürler" dedi.

Beyaz Saray Doktoru, "Biden hiçbir belirti göstermiyor çok iyi hissediyor yeniden karantinaya girecek." açıklamasında bulundu.

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