Esed rejimi Halep'e saldırdı: Aynı aileden çocukları öldürdü
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda aynı aileden 2 çocuk öldü, en az 2 sivil yaralandı.
Rejim güçleri, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan Kefer Teal köyündeki sivil yerleşimleri karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, en az 2 sivil yaralandı.
Sivil Savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.
İDLİB'DEKİ DURUM
Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.
Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.
2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri...
- TMO fındık alım fiyatları açıklandı mı? 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İl il fındık fiyatları son durum nedir?
- Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI İZLE | 30 Temmuz Süper Kupa 2022 final maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi ücreti kaç TL, ne zaman ödenecek?
- KPSS'de giyim kuralı var mı? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınavında oje sürmek, küpe, kolye, takı takmak yasak mı?
- KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2022 Lisans KPSS sınavına girerken gerekli belgeler ve yasak olanlar neler?
- Bankalarda promosyon rallisi sürüyor! Başvuran emekliye 7.500 TL anında hesapta! 2022 hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- KPSS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav süresi kaç dakika?
- Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir?
- Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte Muharrem ayı duaları
- Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Hz. Muhammed'in Muharrem orucu tavsiyesi | Diyanet Muharrem ayı orucu takvimi
- Muharrem ayı faziletleri: Muharrem ayında ne oldu? Muharrem ayı önemi nedir? Muharrem ayında yaşanan olaylar...