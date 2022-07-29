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Yunanistan'ın insanlık dışı hamlesine AB de ortak oldu! Sığınmacılara yönelik geri itmeler görüldüğü halde merkeze bildirilmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Yunanistan’ın insanlık dışı hamlesine AB de ortak oldu! Sığınmacılara yönelik geri itmeler görüldüğü halde merkeze bildirilmedi

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, Yunan sahil kuvvetleri tarafından sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı olarak geri itilmesi konusunda Yunanistan ile işbirliği yaptığı iddia edildi. Frontex görevlilerinin yaşanan olaylara şahit olmalarına rağmen Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek adına eylemleri merkeze bildirmedikleri de aktarıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile kasıtlı ve sistematik olarak iş birliği yaptığı iddia edildi.

GERİ İTMELER ÖRTBAS EDİLDİ

Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı.

Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.

TANIK OLDUKLARI HALDE BİLDİRMEDİLER

Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.

Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü.

Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.

OLAF, Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

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