Yunanistan'ın insanlık dışı hamlesine AB de ortak oldu! Sığınmacılara yönelik geri itmeler görüldüğü halde merkeze bildirilmedi
Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, Yunan sahil kuvvetleri tarafından sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı olarak geri itilmesi konusunda Yunanistan ile işbirliği yaptığı iddia edildi. Frontex görevlilerinin yaşanan olaylara şahit olmalarına rağmen Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek adına eylemleri merkeze bildirmedikleri de aktarıldı.
Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile kasıtlı ve sistematik olarak iş birliği yaptığı iddia edildi.
GERİ İTMELER ÖRTBAS EDİLDİ
Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı.
Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.
TANIK OLDUKLARI HALDE BİLDİRMEDİLER
Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.
Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü.
Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.
OLAF, Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 askerlik celp ve tarihleri belli oldu mu?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur?
- Üniversite harç ücretleri belli oldu mu, ne kadar? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?
- Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?
- Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...
- AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? AÖL 3. dönem sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C'liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Milyonlarca emekli bekliyordu: Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı bugün mü yatacak?
- MEB öğretmen il dışı tayinleri ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı tayin sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TUİK TEFE-TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?
- KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek?