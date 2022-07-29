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Çin’de 2 yaşındaki çocuğun inanılmaz kurtuluşu! 5. kattan düştüğünü gören adam böyle yetişti

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Çin’de 2 yaşındaki çocuğun inanılmaz kurtuluşu! 5. kattan düştüğünü gören adam böyle yetişti

Çin’in Tongxiang şehrinde bir binanın 5. katındaki camdan düşen 2 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir adam tarafından havada tutuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Tongxiang şehrinde, bir binanın 5'inci katındaki camdan düşen 2 yaşındaki çocuk ölümün kıyısından döndü.

ÇOCUĞU HAVADA GÖRÜNCE…

Çocuk düşmeden binanın altına koştu, düşerken yakaladı.

Yoldan geçen 31 yaşındaki Shen Dong ile yanındaki kadın, 5. katta asıllı kalan küçük çocuğu fark ederek hemen binanın altına koştu.

HAYATINI BÖYLE KURTARDI

Çocuk yere düşmeden binanın altına gelerek kollarını açan Dong, önce binanın birinci katındaki çelik çatıya düşen küçük çocuğu yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: KAHRAMANLAR ARAMIZDA

Filmleri aratmayan kurtarma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian tarafından "Kahramanlar aramızda" başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları Dong'u kahraman ilan ederken, Dong'a madalya verilmesini istedi.

"ONA ULAŞMAK SADECE İÇGÜDÜSELDİ"

Olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Shen Dong, Çin basınına verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse detayları hatırlayamıyorum. Kollarım ağrıyor mu yoksa başka bir şey mi hatırlamıyorum. Ona ulaşmak sadece içgüdüseldi." ifadelerini kullandı.

Dong, çocuğun 5'inci kattan ilk olarak düştüğü 1'inci kattaki çelik çatının düşüşünü yumuşattığını ve bu sayede hayatta kaldığını belirtti.

2 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü! 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK 5. KATTAN DÜŞTÜ!

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