Çin’de 2 yaşındaki çocuğun inanılmaz kurtuluşu! 5. kattan düştüğünü gören adam böyle yetişti

"ONA ULAŞMAK SADECE İÇGÜDÜSELDİ"

Olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Shen Dong, Çin basınına verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse detayları hatırlayamıyorum. Kollarım ağrıyor mu yoksa başka bir şey mi hatırlamıyorum. Ona ulaşmak sadece içgüdüseldi." ifadelerini kullandı.