İstifaya sürüklenen bir başbakan! Boris Johnson sonrası İngiltere’yi ne bekliyor?

FARKLI ÇÖZÜMLER

Muhafazakar Parti'den devam eden liderlik yarışındaki iki aday arasındaki temel politika farkı bu krizden çıkış yolu konusunda. Sunak, borç yükünü azaltmaya ve enflasyonu düşürmeye öncelik veriyor ve bu hedefe matuf olarak en az 2 yıl yüksek vergilendirme siyaseti izlemenin zorunlu olduğunu söylüyor.

Truss ise vergi yükünü azaltmayı ve ekonomik büyümeyi öne çıkarıyor. Truss'a göre Kovid-19 gibi yüzyılda bir görülecek bir krizin yol açtığı borcu acilen geri ödemeye çalışmak sadece ekonomiye zarar verir. Sunak sağlam bir mali yapıya kavuşmayı öne çıkartırken, Truss ekonomik "ortodoksiye" karşı çıkarak risk almanın ve pastayı büyütmenin gereğini vurguluyor.