Son dakika: Bulgaristan erken seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, BSP lideri Korneliya Ninova'nın hükümet kurma görevini iadesinin ardından Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada, ülkenin erken seçime doğru yol aldığını belirterek, istifa eden Başbakan Kiril Petkov'un dörtlü koalisyon hükümetinin en kötü mirasının enerji sektöründe oluşturduğu kaos olduğunu söyledi.

Radev, parlamentoyu feshetmeden önce çalışmalarını sürdürebilmesi için bir hafta daha süre tanıyacağını kaydederek, bu sürede ülkedeki doğal gaz ve diğer yakıt fiyatlarını denetleyen Devlet Enerji ve Sular Düzenleme Komisyonuna (KEVR) başkan seçilmesini istedi.

BSP lideri Korneliya Ninova da ülkenin kriz ortamında yeniden erken seçime gitmemesi için çaba gösterdiklerini ancak son 10 günde meclisten destek bulamadıklarını ifade etti.

Ninova, Cumhurbaşkanı Radev'in istifa eden hükümetini en çok eleştiren politikacı olduğuna dikkati çekerek, "Enerji sektöründe kaos oluşturma suçlamasını da kesinlikle kabul edemem." ifadesini kullandı.