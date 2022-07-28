Son dakika: Bulgaristan erken seçime gidiyor
Son dakika haberi... Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede ekimde erken genel seçim yapılacak.
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, BSP lideri Korneliya Ninova'nın hükümet kurma görevini iadesinin ardından Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada, ülkenin erken seçime doğru yol aldığını belirterek, istifa eden Başbakan Kiril Petkov'un dörtlü koalisyon hükümetinin en kötü mirasının enerji sektöründe oluşturduğu kaos olduğunu söyledi.
Radev, parlamentoyu feshetmeden önce çalışmalarını sürdürebilmesi için bir hafta daha süre tanıyacağını kaydederek, bu sürede ülkedeki doğal gaz ve diğer yakıt fiyatlarını denetleyen Devlet Enerji ve Sular Düzenleme Komisyonuna (KEVR) başkan seçilmesini istedi.
BSP lideri Korneliya Ninova da ülkenin kriz ortamında yeniden erken seçime gitmemesi için çaba gösterdiklerini ancak son 10 günde meclisten destek bulamadıklarını ifade etti.
Ninova, Cumhurbaşkanı Radev'in istifa eden hükümetini en çok eleştiren politikacı olduğuna dikkati çekerek, "Enerji sektöründe kaos oluşturma suçlamasını da kesinlikle kabul edemem." ifadesini kullandı.
ERKEN GENEL SEÇİME DOĞRU
Bu durumda Radev'in, parlamentoyu feshederek, erken seçim için tarih belirleyip, bir sonraki hükümet kuruluncaya kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet oluşturması gerekiyor.
Parlamentoda en büyük grubu olan Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı Kiril Petkov'un dörtlü koalisyon hükümeti sadece 6 ay iktidarda kalmıştı.
Koalisyon ortaklarından popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin koalisyondan çekilmesi üzerine mecliste güvenoyu alamayan Kiril Petkov hükümeti istifa etmişti.
Anayasaya göre cumhurbaşkanının, erken seçime gidilmeden önce parlamentodaki en büyük iki siyasi güce, ardından diğer bir partiye hükümet kurma görevini vermesi gerekiyor.
Bu süreçte, PP ve ardından parlamentoda ikinci en büyük gruba sahip eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi hükümet kuramamıştı.
Geçen yıl 3 kez genel seçimin yapıldığı Bulgaristan'da halk ekimin ilk yarısında tekrar sandık başına gidecek.
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