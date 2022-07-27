Teröriste taziye yayımlayan ABD günah çıkardı: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız
Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından nokta operasyonla öldürülen PKK'lı terörist için taziye mesajı yayımlayan ABD, bu kez de 'Türkiye'nin yanındayız' mesajı verdi. ABD Büyükelçiliği son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonla 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirmişti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bir skandala imza atarak kadın teröristler için taziye mesajı yayımlamıştı.
ABD'NİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİĞİ TERÖRİSTİN İTİRAFLARI
Operasyonda öldürülen Jiyan Efrin kod adlı teröristin itirafları ortaya çıkmış, PKK kamplarında eylem için eğitim aldıklarını, Türk askerine karşı saldırılar düzenlediklerini ve çocukları kullandıklarını itiraf etmişti.
TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelişmelere ilişkin, "Bu taziye yayımladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütlerine katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu bileceğiz." diyerek ABD'ye sert şekilde tepki göstermişti.
ABD GÜNAH ÇIKARDI
Tepkilerin hedefi haline gelen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." açıklaması yaptı.
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