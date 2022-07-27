Teröriste taziye yayımlayan ABD günah çıkardı: Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelişmelere ilişkin, "Bu taziye yayımladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütlerine katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu bileceğiz." diyerek ABD'ye sert şekilde tepki göstermişti.