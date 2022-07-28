Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer silah tehdidi! Çatışmaya hazırız
Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim nükleer silah mesajları nedeniyle gerilmeye devam ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'yi hedef alarak olası çatışmaya hazır olduklarını vurguladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, ABD ve Güney Kore ile olası askeri çatışmada nükleer silahları kullanmaya hazır olduğu konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansındaki (KCNA) habere göre, Kim, Kore Savaşı'nın bitişinin 69'uncu yılı anma töreninde, savaş gazilerine hitaben konuşma yaptı.
Silahlı kuvvetlerin herhangi bir krize yanıt vermeye tamamen hazır olduğunu belirten Kim, "Ülkemizin nükleer savaş caydırıcı silahı da mutlak gücünü misyonuna uygun olarak tam ve hızlı bir şekilde harekete geçirmeye hazır." dedi.
Kim, ABD'yi düşmanca politikalarını haklı çıkarmak için Kuzey Kore'yi "şeytanlaştırmakla" suçlayarak, Kuzey Kore'yi hedef alan ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının ABD'nin "çifte standart" ve "gangstervari" yönlerini gösterdiğini kaydetti.
Kim, "Yoon Suk Yeol liderliğindeki Güney Kore hükümeti, önceki muhafazakar hükümetlerden daha ileri giden yüzleşme manyakları ve gangsterler tarafından yönetiliyor." ifadesini kullandı.
Nükleer silaha sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir intihar eylemi olduğuna işaret eden Kim, "Böylesi tehlikeli bir girişim, güçlerimiz tarafından derhal cezalandırılacak ve Yoon Suk Yeol hükümeti ve ordusu yok edilecek." ifadesini kullandı.
ÜLKENİN SAVUNMA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KARARLAR ALINMIŞTI
Kim, nisanda da ülkesinin tehdit edilmesi durumunda önleyici olarak nükleer silah kullanabileceğini söylemişti.
Son dönemde Kuzey'in yeni nükleer deneme yapacağına dair iddialar gündemde kalmaya devam ederken, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve caydırıcılığının artırılması yönünde kararlar alınmıştı.
Kuzey Kore'nin nisanda test ettiği yeni bir tür taktik güdümlü silahın cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş kapasitesini büyük ölçüde iyileştirebildiği kaydedilmiş, bu silahların ülkenin taktik nükleer silahları ve ateş gücü misyonlarının çeşitlendirilmesi konusunda önemli olduğu aktarılmıştı.
Pyongyang yönetimi, en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.
ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakan yardımcıları, 10 Haziran'da Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmıştı.
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