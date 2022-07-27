Rusya açıkça uyardı! "Her an bir patlama yaşanabilir"
SON DAKİKA! İsrail'in uyguladığı işgalci politika nedeniyle Filistinlereler özgürlüklerinden, evlerinden ve topraklarından edildi. Öfkeli Filistin halkının ise sabrı iyice taştı. Başkan Erdoğan'ın da daha önce defalarca uyarmasına rağmen İsrail hükümeti işgalden ve baskıcı politikasından dönmüyor. Bu yaşananlar çerçevesinde bir uyarı da Rusya'dan geldi. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polinsky, Filistin-İsrail sorununa çözüm bulunamaması nedeniyle "Orta Doğu'da her an bir patlama yaşanabileceği" konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) açık bir şekilde uyardı.
New York'taki BM Genel Merkezi'nde, BMGK'nin Orta Doğu konulu oturumunda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polinsky, "Filistin-İsrail çatışmasına bir çözüm bulunmamasının düzenli patlamalara yol açtığını bir kez daha vurgulamalıyız. İşgal altındaki Filistin topraklarında şiddet, bölgesel ve uluslararası güvenliğin temellerini baltalıyor. Barış sürecindeki durgunluk, kışkırtıcı ve tek taraflı adımlar, her an çatışma bölgesindeki durumda bir kırılma oluşturabilir." ifadesini kullandı.
Polinsky, İsrail'in ulusal güvenliğine ilişkin endişelerini dikkate alarak "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak" Filistin-İsrail görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.
Polinsky, "Bu konuda Rusya, Amerika, Avrupa Birliği ve BM dörtlüsünün girişimleri dahil çok taraflı çabaların desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.
Filistin-İsrail barış görüşmeleri, İsrail'in eski tutukluları serbest bırakmayı ve yerleşimleri durdurmayı reddetmesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle Nisan 2014'ten bu yana askıya alınmıştı.
ABD, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ VURGULADI
BMGK'de Filistin-İsrail ilişkileri üzerine ABD adına konuşan BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, "İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarının iki devletli çözümün yerini tutamayacağını" vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden"ın bu ayki Orta Doğu gezisine atıfta bulunan Greenfield, şunları kaydetti:
"Başkan Biden, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas ile İsrail'in Mısır ve Ürdün ile yaptığı barış anlaşmalarının yanı sıra Orta Doğu'da güvenlik, refah ve barışa katkıda bulunan normalleşme anlaşmalarına övgüde bulundu.
Başkan tarafından düzenlenen sanal zirve, İsrail ile bölgede ve ötesindeki diğer ülkeler arasında daha yakın iş birliği olasılığını gösterdi ve Suudi Arabistan'ın İsrail havayollarının Suudi hava sahasını kullanmasına izin vereceğini açıklaması, daha entegre bir bölge inşa etmede diğer önemli bir adımdı. Ancak bu Konseyde defalarca söylediğimiz gibi normalleşme anlaşmaları, müzakere edilmiş iki devletli bir çözümün yerini tutamaz."
Greenfield, bölgedeki ve dünyadaki tüm tarafları, "iki devletli bir çözüm için koşulları yaratmak için daha cesur adımlar atmak da dahil olmak üzere barışçıl ve müreffeh bir bölge hedefini sözlü ve fiili olarak desteklemeye" çağırdı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM'DE İSRAİL'E UYARI
Geçtiğimiz sene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etmiş ve İsrail - Filistin sorununa dair şu çarpıcı cümleleri kurmuştu:
"Bölgemizde istikrarsızlığı körükleyen, barış ve güvenliği tehdit eden en önemli sorunlardan biri de İsrail-Filistin ihtilafıdır. Filistin halkına yönelik zulüm sürdükçe, Orta Doğu'nun kalıcı barış ve istikrara kavuşması mümkün değildir. Bunun için işgal, ilhak ve yasa dışı yerleşim politikalarına mutlaka ve derhal son verilmelidir. Kudüs'ün 1947 tarihli Birleşmiş Milletler kararına dayanan uluslararası statüsüne, Harem-i Şerif'in mahremiyetine ve Filistin halkının haklarına yönelik ihlallere karşı durmayı sürdüreceğiz. Barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır."
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