Rusya açıkça uyardı! "Her an bir patlama yaşanabilir"

Başkan tarafından düzenlenen sanal zirve, İsrail ile bölgede ve ötesindeki diğer ülkeler arasında daha yakın iş birliği olasılığını gösterdi ve Suudi Arabistan'ın İsrail havayollarının Suudi hava sahasını kullanmasına izin vereceğini açıklaması, daha entegre bir bölge inşa etmede diğer önemli bir adımdı. Ancak bu Konseyde defalarca söylediğimiz gibi normalleşme anlaşmaları, müzakere edilmiş iki devletli bir çözümün yerini tutamaz."

Greenfield, bölgedeki ve dünyadaki tüm tarafları, "iki devletli bir çözüm için koşulları yaratmak için daha cesur adımlar atmak da dahil olmak üzere barışçıl ve müreffeh bir bölge hedefini sözlü ve fiili olarak desteklemeye" çağırdı.